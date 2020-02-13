القناة 13 العبرية: انفجارات عنيفة دون توقف تهز مستوطنة سديروت بفعل بالونات مفخخة تطلق من القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 19:54

القناة 13 العبرية: انفجارات عنيفة دون توقف تهز مستوطنة سديروت بفعل بالونات مفخخة تطلق من القطاع

منذ 31 mins 13 February، 2020
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