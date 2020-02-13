اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة تقوع شرق بيت لحم (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2020 - 18:14

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة تقوع شرق بيت لحم (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 8 mins 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة