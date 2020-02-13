لقاء الأحزاب: لإعطاء الحكومة فرصة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية

عقدت هيئة تنسيق “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” إجتماعها الدوري، في دارة الوزير السابق وئام وهاب في الجاهلية، ناقشت في خلاله الأوضاع المحلية على ضوء نيل الحكومة الثقة.

وأكد المجتمعون “ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان”.

وتوقفوا أمام الذكرى السنوية “لشهداء قادة المقاومة”، فوجهوا “التحية لأرواحهم الزكية وللمقاومين الأبطال على امتداد محور المقاومة”، مؤكدين “ثبات الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية على النهج المقاوم”.

ثم تلا عضو المكتب السياسي في “تيار المرده” كريم الراسي بيان اللقاء، فقال: “إجتمعنا اليوم كلقاء أحزاب وقوى وطنية في منزل الوزير السابق وئام وهاب، وتم التداول في الأوضاع المحلية والحكومة الجديدة، فأكدنا إعطاءها فرصة مع مراقبتها ومحاسبتها على كل ما ستقوم به، ودعمها لأن الحكومة والشعب بحاجة اليوم لأن يتضامنوا ويتوحدوا لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة على لبنان، وخصوصا المرحلة الإقتصادية، دون أن ننسى أن هناك مرحلة سياسية صعبة نقبلة أيضا على لبنان من خلال ما نراه اليوم في العراق وسوريا ودول الجوار، وكلقاء أحزاب وطنية لدينا واقع سياسي ووضع سياسي يجب أن نضعه دائما في الواجهة ويكون هما لنا وللحكومة”.

اضاف: “واليوم في ذكرى استشهاد الكثير من قادة المقاومة نقف وقفة تقدير واحترام ومحبة على روح الشهداء الذين ضحوا من أجل لبنان والمنطقة ومن أجل المقاومة التي هي خطنا السياسي الذي سينقذ لبنان والمنطقة والمرحلة المقبلة. ونتمنى على الحكومة أن تباشر العمل الجدي والجبار، وسنقف الى جانبها إذا أحسنت عملها أمنيا واقتصاديا، كما سنقف وقفة المراقب والمحاسب إذا أخطأت في عملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام