الاحتلال يفرج عن الاسير رومل عطوان بعد اعتقال دام 18 عاما – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 18:14

الاحتلال يفرج عن الاسير رومل عطوان بعد اعتقال دام 18 عاما

منذ 1 ساعة 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

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