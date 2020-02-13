القناة 13 العبرية: انفجارات في سديروت وسدوت نيغف بفعل بالونات مفخخة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2020 - 18:14

القناة 13 العبرية: انفجارات في سديروت وسدوت نيغف بفعل بالونات مفخخة

منذ 1 ساعة 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة