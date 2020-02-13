اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 18:14

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله

منذ 1 ساعة 13 February، 2020
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