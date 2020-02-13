اليمن:قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لزحف استمر لساعات على مجازة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 18:14

اليمن:قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لزحف استمر لساعات على مجازة

منذ 1 ساعة 13 February، 2020
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