مياومو كهرباء لبنان طالبوا بحماية العمال وإنصافهم

أعلنت لجنة المياومين وعمال غب الطلب في “مؤسسة كهرباء لبنان” ببيان، أنه “اثر قيام احد العمال المياومين بنقل صهاريج المازوت من معمل الزوق الى معمل دير عمار، تعرض لاعتداء على طريق الشمال في منطقة البداوي من قبل مجهولين وقاموا بحجزه والشاحنة وتقييد حريته”.

ودعت اللجنة “وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الى تحمل مسؤولياتهما في هذا المجال وحماية العمال الذين، إما يتم الاعتداء على حقوقهم بحرمانهم من التثبيت وعدم تطبيق القانون المتعلق بهم أو يقضون نحبهم على أعمدة الكهرباء اثناء القيام بواجبهم الوظيفي، او يتم وضعهم على قارعة الشركات الخاصة بلا أي حماية من طوارىء العمل أو تعويضات، لنصل الى الاحتجاز والسلب والنهب، في زمن الأزمات الاقتصادية والمعيشية”.

كما دعتهما الى “حماية العمال”، وذكرتهما ب”وجوب عدم نسيان حقوق العمال لا سيما حقهم بالدخول الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان”، مناشدة “الجميع أن يقاربوا هذا الملف مقاربة انسانية اجتماعية بعيدة عن الحسابات الضيقة، والى المبادرة بإيجاد الحلول العادلة وتطبيق قانون ادخالهم الى ملاك المؤسسة وادخال فائض الناجحين في المباريات بما يحفظ ويكفل حقوق الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام