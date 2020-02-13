عبد الصمد: الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021

أعلنت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأ الحكومة على نيلها الثقة واشار الى ضرورة العمل بوتيرة سريعة والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري”.

وقالت عبد الصمد “تحدث الرئيس عون عن الاجتماع المالي، مشيرا الى انه تناول الازمة المالية والاقتصادية وتم خلاله درس الحلول المطروحة التني ستقر لاحقا”، ولفتت الى ان “الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة اعداد مشروع موازنة 2021”.

وأوضحت عبد الصمد ان “رئيس الحكومة حسان دياب عرض لابرز ما دار في الاجتماع المالي والخيارات المتاحة، على ان تتم الاستعانة بخبراء لدرس الخيارات ليتخذ مجلس الوزراء الخيار المناسب”، وتابع “قبل نهاية شباط من المفترض ان تكون القرارات قد اتخذت”.

وأشارت عبد الصمد الى ان “دياب طلب من الوزراء اعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة على ان تكون الملفات جاهزة خلال الاسبوع المقبل”، وتابعت “طلب رئيس الحكومة من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو تمت تحت اشراف الحكومة الحالية ووقع الوزراء على التعهد، كما وقعوا على التصريح بالاموال المنقولة وغير المنقولة والكشف عن حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج”، ولفتت الى انه “اتخذ القرار بتعزيز قدرات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا على المداخل البرية والبحرية والجوية للبلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام