الرئيس بري دعا لجلسة مشتركة الاربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة، البيئة، الى جلسة مشتركة في العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 19 شباط/فبراير 2020.

والجلسة مخصصة لدرس مشاريع القوانين الاتية:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6011 الرامي الى احداث محمية شاطىء العباسية الطبيعية.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6012 الرامي الى احداث محمية النميرية الطبيعية في بلدة النميرية – قضاء النبطية.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 17533الرامي الى انشاء محمية طبيعية في جبل الريحان.

4- مرسوم رقم 5796 الرامي الى اعادة القانون المتعلق بالاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـBOT.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام