مصادر إسرائيلية: سماع أصوات انفجارات في مستوطنات “غلاف غزة” بعد استهدافها ببالونات مفخخة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 14:42

مصادر إسرائيلية: سماع أصوات انفجارات في مستوطنات “غلاف غزة” بعد استهدافها ببالونات مفخخة

منذ 35 mins 13 February، 2020
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