وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: هناك عناصر إيجابية في “خطة ترمب للسلام” قد تؤسس للتفاوض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 14:42

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: هناك عناصر إيجابية في “خطة ترمب للسلام” قد تؤسس للتفاوض

منذ 39 mins 13 February، 2020
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