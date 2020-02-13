مئات اللاجئين السوريين غادروا مناطق في الجنوب وبيروت عائدين إلى سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 14:40

مئات اللاجئين السوريين غادروا مناطق في الجنوب وبيروت عائدين إلى سوريا

منذ 50 mins 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

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