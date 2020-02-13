مئات اللاجئين السوريين غادروا مناطق في الجنوب وبيروت عائدين إلى سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 14:40
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اليابان تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
مئات اللاجئين السوريين غادروا مناطق في الجنوب وبيروت عائدين إلى سوريا
منذ 50 mins
13 February، 2020
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