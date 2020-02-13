واعظي: الحظر والضغوط تزيد شعبنا عزيمة

أعلن رئيس مكتب الرئاسة الايرانية محمود واعظي أن بلاده “لا تنكر وجود الحظر والضغوط الامريكية القصوى واثارها على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد”، لكنه لفت إلى أنه في الوقت نفسه “كلما زاد هؤلاء في ضغوطهم، سيزداد شعبنا عزيمة لهزيمتهم”.

وفي تصريح الخميس، خلال مراسم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الطريق السككي داخل مدينة تبريز (في محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب)، وجّه واعظي خطابه الى الأعداء قائلاً “يجب أن تعلموا أن الشعب الايراني، هو شعب صامد وانتم تعجزون عن تحقيق مآربكم بواسطة تشديد الضغوط عليه.” وفيما اشار الى محاولات المسؤولين الامريكيين الذين زعموا “انهم قادرون عبر سياسة الضغوط القصوى استبدال النظام (الاسلامي) بنظام آخر في غضون 3 اشهر”، قال رئيس مكتب الرئاسة “نحن تجاوزنا كافة الضغوط، واثبتت الحكومة والشعب أنهما قادران من خلال التواجد في الساحات ان يفشلا مخططات الاعداء”.

كما نوّه بعزيمة المواطنين من اهالي اذربايجان (الشرقية والغربية) في الدفاع عن أمن البلاد؛ مؤكدا ان هؤلاء المواطنين قدموا انموذجا يحتذى به الى باقي المحافظات عبر حضورهم الواسع والحماسي في مسيرات 22 بهمن (11 شباط) لاحياء الذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، وذلك رغم سوء الاحوال الجوية وتساقط الثلوج الغزيزة وبرودة الجو الشديدة التي تمرها بها المحافظة.

المصدر: ارنا