العدو الاسرائيلي يبدأ بشق طريق للربط بين مستوطنتين صهيونيتين جنوب نابلس

بدأت قوات العدو الاسرائيلي الخميس بشق طريق يربط بين مستوطنتي “عيلي وشيلو” الصهيونيتين المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس مع مستوطنات الأغوار المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الطريق الاستيطاني يصل طوله الى نحو 8 كلم ويمر من أراضي زراعية خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب نابلس، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى”.

وأضافت المصادر أن “الطريق الاستيطانية تبدأ من معسكر جبعيت مرورا بأراضي عين الرشاش وأم الحجر وجورة الرسم ورغبان والزمارة وأم سويعدة، وصولا إلى أراضي قرية فصايل”.

وأكدت المصادر أن “مشروع شق الطرق من أخطر المشاريع التي تنفذها حكومة الاحتلال، من حيث المساحة والاستيلاء على المزيد من الأراضي وتقيد حركة المواطنين الفلسطينيين”.

المصدر: فلسطين اليوم