قبل شراء لابتوب جديد.. إليك هذه النصائح

قبل شراء أي لابتوب جديد، يتوجّب على كل شخص معرفة العديد من النصائح الضرورية، وذلك من أجل الحصول على طراز مزوّد بتقنيات حديثة وذات جودة عالية. فما هي هذه النصائح؟

1- الحد الأدنى من التجهيز بالمعالجات يبدأ بمعالج إنتل Core i5 بدءاً من الجيل الثامن أو أعلى أو المعالج Ryzen 5 من شركة AMD.

2- يجب ألّا تقل سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM عن 8 غيغابايت، مع قرص صلب من نوع SSD الحديث بسعة 256 غيغابايت.

3- من الضروري ألا يكون قياس الشاشة أقل من 15.6 بوصة.

4- يجب أن تكون الشاشة مزودة بلوحة IPS، التي توفر دقة وضوح مناسبة وصورة جيدة من الجانب.

5- يتعين على عشاق الألعاب تجهيز اللابتوب بوحدة رسوميات إضافية، والتي تسيطر عليها “نفيديا” منذ سنوات بفضل وحدات الرسوميات من سلسلة GeForce RTX 20xx.

المصدر: اخبار الان