بعثة الأمم المتحدة للدعم ترحب بقرار مجلس الأمن المصادقة على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس الأمن المصادقة على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في برلين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي. وذكرت البعثة، في بيان الخميس، “ترحب البعثة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين؛ ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار؛ ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة”.

وأضافت البعثة “ويعد صدور القرار 2510 رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا”ً.

وأقر مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

المصدر: سبوتنيك