أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم الجنة الصحة الصينية مي فينغ، رصد أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وقال المتحدث في بيان “تلقت لجنة شؤون الصحة في الفترة من الساعة 0:00 حتى الساعة 24:00 من يوم 12 شباط/فبراير معلومات عن 15152 حالة إصابة جديدة بالتهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في 31 مقاطعة، من بينها 174 حالة متأخرة و254 حالة وفاة، وشفاء 1171 حالة”. وأضاف البيان”في الوقت الحالي بلغ عدد الإصابات 52526 حالة في 31 مقاطعة (من بينها 8030 في حالة صحية متأخرة)، وشفاء 5911 شخص ووفاة 1367″.

المصدر: سبوتنيك