كيف سيؤثر “كورونا” على أقوى اقتصاد في العالم؟

طمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن تأثير فيروس “كورونا” على الاقتصاد الأمريكي، وقال إن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس لن تستمر إلى ما بعد عام 2020.

وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن فيروس “كورونا” لن يؤثر على التوقعات طويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وقال: “لا أتوقع أن فيروس (كورونا) سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام”، مضيفا أن هناك حاجة إلى 3 أو 4 أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير الفيروس في الصين.

وأعلنت بكين، اليوم، أن عدد المصابين بـ”كورونا” في إقليم هوبي، مركز تفشي المرض، ارتفع بنحو الثلث خلال اليوم الماضي، ليصل إلى 48206 أشخاص، فيما ارتفع عدد الوفيات في الإقليم بواقع 242 ليصل إلى 1310 بحلول نهاية أمس.

المصدر: رويترز