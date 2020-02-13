في يوم واحد.. الصين تسجل 242 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين، الأربعاء، 242 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، مما رفع عدد الوفيات في المقاطعة وحدها إلى 1310، منذ بداية تفشي الوباء.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1.355 شخصًا على الأقل، إضافة إلى حالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين، لتصل حصيلة الضحايا عالميًا إلى 1357.

وأكدت هيئة الصحة في هوبي حدوث 14.840 حالة إصابة أخرى بالفيروس في المقاطعة، الأربعاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المنطقة، التي تعد مركزًا لتفشي كورونا، إلى 48.206 حالات.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الصينية إنها أخضعت بعض الحالات “لتشخيص سريري”، لتسهيل حصول المرضى على العلاج في أقرب وقت.

وتم نقل 33.693 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، من بينهم 1437 مصابًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، مضيفة أن 3441 مريضًا تم شفائهم وغادروا المستشفى.

وتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 60015 حالة، غالبيتهم العظمى من الصين.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق.

المصدر: سي ان ان