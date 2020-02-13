عودة طوعية لدفعة جديدة من النازحين السوريين من مناطق الشمال

قامت المديرية العامة للامن العام بتأمين العودة الطوعية لدفعة جديدة من النازحين السوريين،الى سوريا، حيث تجمع العديد من العائلات السورية الراغبة بالعودة طوعا (رجالا ونساء واطفال) في ساحة مركز الامن العام عند نقطة العبودية الحدودية توافدوا من مناطق عكارية وشمالية عدة.

وتولى عناصر الامن العام اللبناني بأمرة الرائد وسيم صايغ، عملية تسهيل عودتهم والتدقيق باللوائح الاسمية لهذه الدفعة، في حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

وكانت حافلات عدة قد وصلت صباحا الى نقطة العبودية اوفدتها السلطات السورية لتأمين عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم ومدنهم في الداخل السوري.

وابدى عدد من العائدين فرحهم بالعودة الى ديارهم، شاكرين الامن العام اللبناني على الجهود التي بذلت لتأمين عودتهم ، واتخاذ الاجراءات والتدابير كافة التي سهلت هذه العودة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام