المسماري: الجيش الليبي لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار “معيتيقة” بطرابلس

قال أحمد المسماري، المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار “معيتيقة”، المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

وفي تصريح لوكالة “رويترز” الأربعاء، قال المسماري إنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مطار “مصراتة”.

وأضاف المسماري، أنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار “معيتيقة”، نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة.

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، أن “الجيش الوطني الليبي” يمنع الرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا.

وحملت الأمم المتحدة قوات حفتر، المسؤولية عن عرقلة رحلاتها من وإلى ليبيا، محذرة من عواقب وخيمة قد تطول جهود المنظمة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن أسفها إزاء عدم حصول الرحلات الجوية الدورية للمنظمة العالمية، على إذن من قوات حفتر للهبوط، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: وكالات