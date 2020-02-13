دفعة كبيرة من النازحين السوريين تنطلق من معرض رشيد كرامي الدولي واجراءات امنية مشددة لعناصر الامن العام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 08:40

دفعة كبيرة من النازحين السوريين تنطلق من معرض رشيد كرامي الدولي واجراءات امنية مشددة لعناصر الامن العام

منذ 37 mins 13 February، 2020
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