دفعة كبيرة من النازحين السوريين تنطلق من معرض رشيد كرامي الدولي واجراءات امنية مشددة لعناصر الامن العام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 13 2020 - 08:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيسان الروسي والتركي يبحثان هاتفياً الأوضاع في سوريا ويؤكدان رغبتهما بتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بالكامل
موسكو تتهم أنقرة بعدم احترام الاتفاقيات الروسية ـ التركية في سوريا وأنها لا تفعل شيئاً من أجل "تحييد الإرهابيين" في إدلب
وزارة الدفاع الروسية: تدفق السلاح من تركيا إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع والأزمة ظهرت بسبب عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي حذر من مواجهة بين القوات التركية والروسية في سوريا وحض الأوروبيين على تسوية النزاع
الجيش السوري يبسط سيطرته على قرى الشيخ علي وعرادة وارناز بريف حلب الجنوبي الغربي من الإرهابيين
الجيش السوري يدخل بلدة الشيخ علي في ريف حلب الجنوبي الغربي بعد معارك مع الإرهابيين
سانا: استشهاد مدني برصاص الاحتلال الأمريكي في قرية "خربة عمو" بالقامشلي ووقوع اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال
التلفزيون السوري: أهالي بلدتي حامو والقصير ينضمون لأهالي قرية خربة عمو بريف القامشلي لمواجهة المحتل الاميركي
أنباء عن مقتل جندي أميركي في خربة عمو بريف القامشلي وانسحاب رتل أميركي من القرية بعد اشتباكات مع الاهالي
مراسل المنار: الجيش اللبناني يتصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية معادية حلقت فوق موقعه في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان
رئيس الجمهورية ميشال عون: مرحلة جديدة بدأت بنيل الثقة وكل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم في محاكم مختصة بالجرائم المالية
العماد عون يرأس صباح الخميس اجتماعا ماليا في بعبدا بحضور الرئيسين بري ودياب لاتخاذ القرار المناسب باستحقاق اليوروبوند
مصدر حكومي لرويترز: لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ومالية انقاذية
رئيس الحكومة حسان دياب عقب لقائه المفتي عبد اللطيف دريان: ضرورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة في لبنان
المفتي دريان: الحكومة أخذت الثقة والرئيس دياب هو رئيس حكومة كل لبنان ونتمنى له التوفيق
سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف بعد لقائه وزير المال غازي وزني: مستعدون لتفعيل برامج الدعم لمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا
استشهاد المؤهل زياد العطار متاثراً بجروح أصيب بها في حادثة مخفر الأوزاعي والتي أدت الى استشهاد النقيب جلال شريف
مخابرات الجيش توقف في مدينة صيدا ثلاثة لبنانيين وفلسطيني واحد مشتبه بهم في افتعال اعمال شغب شهدتها بيروت يوم الثلاثاء
أكثر من 1113 وفاة و44.653 مصابا حصيلة فيروس كورونا المستجد في الصين وتراجع عدد الحالات الجديدة المصابة
وزارة الخارجية الإيرانية: إيران ستوجه ردا ساحقا على أي عدوان إسرائيلي ضد مصالحها في في سوريا والمنطقة
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتمنع إقامة مؤتمر تضامن مع الشيخ عكرمة صبري وتنديد بصفقة القرن
الأمم المتحدة تنشر قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يهدد باتخاذ إجراء قانوني أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المذكورة في تقرير الأمم المتحدة
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: مجلس حقوق الإنسان يحاول تشويه سمعة إسرائيل ونرفض باشمئزاز هذه المحاولات
شركة بوينغ لصناعة الطائرات تحذر من آثار فيروس كورونا على صناعة الطيران تحديدا والاقتصاد عموما
الرئيس الأفغاني أشرف غني يعلن عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين واشنطن وطالبان لحل النزاع في بلاده
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ أيار الماضي بعد تهديدات تركية للقوات السورية من مواصلة استهداف الجنود الأتراك
دونالد ترامب: من المهم ألا يوافق مجلس الشيوخ على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
دفعة كبيرة من النازحين السوريين تنطلق من معرض رشيد كرامي الدولي واجراءات امنية مشددة لعناصر الامن العام
منذ 37 mins
13 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح بدء النظر في الحد من صلاحيات ترامب
المسماري: الجيش الليبي لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار “معيتيقة” بطرابلس
اشتية يهدد بمقاضاة الشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}