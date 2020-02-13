اشتية يهدد بمقاضاة الشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية

هدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بالملاحقة القانوية، للشركات الوارد ذكرها في تقرير للأمم المتحدة حول الكيانات التي تقيم علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال اشتية في تدوينة على صفحته عبر “فيسبوك”، الأربعاء: “نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور”.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني “سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها، على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين”.

وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام “أراضينا المحتلة بغير وجه حق”.

المصدر: وكالات