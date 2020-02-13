روسيا: مشاركتنا في جلسة لجنة تطبيق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا قيد العمل

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موضوع مشاركة روسيا في أعمال جلسة اللجنة العسكرية الخاصة بالتسوية الليبية في ميونخ الألمانية لا يزال قيد العمل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء: “نحن على علم بهذا المقترح الألماني، وفي هذه المرحلة لا يزال موضوع مشاركة روسيا ومستوى حضورها قيد العمل”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى شملت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأصدر المشاركون في الاجتماع بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ميونخ ستستضيف يوم 16 فبراير جلسة للجنة الخاصة بتطبيق قرارات مؤتمر برلين.

المصدر: وكالات