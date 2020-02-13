أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13-02-2020

النهار

• يُتوقَّع أن يحصل لقاء بين زعيمين سياسيين من منطقة واحدة بعد التناغم في مواقفهما تجاه مرجعية رئاسية ومن خلال العلاقة الاجتماعية بينهما التي لم تنقطع يوماً.

• لم تصدر دوائر القصر توضيحا على الضجة التي اثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لاحد ضباط الحرس الجمهوري مرافقاً الوزير السابق جبران باسيل خلال تسوق الاخير في سويسرا.

• اعتبر قيادي سابق في 14 اذار ان أحد الأفرقاء يستمر في ارتكاب الاخطاء اذ فيما يرفع وتيرة الخلاف مع “التيار الحر” و”القوات اللبنانية” يهادن “حزب الله” رغم الخطر الحقيقي الذي يسببه الاخير في المدى الطويل.

الجمهورية

أمّن مرجع أمني مسؤول خوذات وسترات أمنية لنواب تكتل نيابي ليحضروا جلسة الثقة، كما أمّن وصولهم الى المجلس على دراجات نارية قادها أفراد لبسوا هم أيضأ سترات وخوذات تابعة إحدى المؤسسات الأمنية، التي لا علاقة لها بالامر.

تبيّن أن تكتلاً نيابياً كبيراً بات ليلته في مجلس النواب ليلة جلسة الثقة، لكن المفارقة أن أحد نوابه رفض أن ينام في المجلس وفضل النوم في منزله والحضور صباحاً الى البرلمان.

إنقطع التيار الكهربائي أمس عن إحدى الوزارات وبقي مقطوعاً نحو ساعة ونصف الساعة بسبب عدم تزويد مولدات الوزارة بالمازوت.

اللواء

• نصحت جهات لبنانية بالتروي في اتخاذ خطوات في المجال الخارجي، تعمّق الحذر العربي من الحكومة الجديدة.

• يجزم مطلعون ان تطمينات تلقاها قطبان حليفان لمرجع فاعل، بعدم كيدية الممارسات المقبلة.

• أصر نائب عقائدي على المشاركة في تأمين نصاب جلسة الثقة، غير عابئ بقرار «كتلته الحزبية».

البناء

• قالت مصادر أمنية إن عدم تجرؤ أطراف لبنانية على المجاهرة بقبول التوطين لا يعني أن الإجماع النظري على رفضه يمكن البناء عليه لمواجهته بهذا الإجماع، لأن البعض ينتظر تقدّم الضغوط الأميركية لإيصال لبنان إلى حافة السقوط وعرض التوقيع بالمقابل ليقول كلمته.

• قالت مصادر كويتية إن موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الرافض بقوة لصفقة القرن وقيامه برمي الورقة الأميركية في سلة المهملات صنع له مناخاً شعبياً وسياسياً مؤيداً في الأوساط الكويتية كافة وأظهر التمسك الشعبي بالموقف الثابت للكويت برفض التطبيع ورفض التخلي عن فلسطين.

المصدر: صحف