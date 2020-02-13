الصين: تعاملنا بشفافية ومسؤولية مع انتشار فيروس “كورونا”

أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن بلاده تعاملت مع انتشار فيروس “كورونا” المستجد بطريقة شفافة و”مسؤولة للغاية”، بعد انتقادات لبطء تحركها في مواجهة الفيروس القاتل.

وقال تشانغ الأربعاء، أمام لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية “تبنينا دائما سلوكا منفتحا وشفافا ومسؤولا للغاية في مواجهة الوباء”.

وأضاف “لقد أبلغنا منظمة الصحة العالمية والبلدان المعنية ومناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان بكل المعلومات عن الوباء بمجرد توفرها، وتشاركنا معهم التسلسلات الجينية للفيروس، وتواصلنا بفعالية مع البلدان الأخرى”.

وأوضح تشانغ “اعتمدنا إجراءات وقاية وسيطرة صارمة (…) وكبحنا بشكل فعال انتشار الوباء، ليس فقط من أجل الصين، بل من أجل العالم أيضا”.

واعتبر تشانغ “أن معالجة قضايا الصحة العامة العالمية، هو تحد مشترك تواجهه جميع الدول” التي دعاها إلى التعاون.

وكانت الصين قد تعرضت لانتقادات دولية لتسترها على انتشار مرض السارس بين عامي 2002 و2003، في حين أشادت منظمة الصحة العالمية الآن بالإجراءات التي اتخذتها بكين لمواجهة “كوفيد-19”.

وأدى فيروس “كوفيد -19” إلى وفاة أكثر من 1,350 شخصا، وإصابة عشرات الآلاف منذ ظهوره في مقاطعة هوبي بوسط الصين في ديسمبر الماضي.

وسجلت خارج الصين أكثر من 500 إصابة، وحالتي وفاة في نحو 30 دولة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية