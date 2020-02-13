المندوب الروسي في مجلس الأمن: روسيا تمتنع عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع الأطراف مستعدة لتنفيذ قرارات برلين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 00:02

المندوب الروسي في مجلس الأمن: روسيا تمتنع عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع الأطراف مستعدة لتنفيذ قرارات برلين

منذ 30 mins 12 February، 2020
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