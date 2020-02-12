العدو الاسرائيلي يمنع بالقدس المحتلة مؤتمرا منددا بـ”صفقة القرن”

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء قاعدة براديس في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، ومنعت مؤتمرا مناهضا لـ”صفقة القرن” وللتضامن مع الشيخ عكرمة صبري.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا القاعة وحرروا أسماء الموجودين فيها وأجبروهم على مغادرتها وأخبروهم بمنع المؤتمر بقرار من ما يمسى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بحجة أنه مدعوم من السلطة الفلسطينية في رام الله”.

يشار إلى أن المؤتمر جاء بدعوة من اللجنة الشعبية في القدس والقوى والفعاليات الوطنية والإسلامية والعشائر والمؤسسات للمؤتمر لإعلان عن رفض “صفقة القرن” وللتضامن مع الشيخ عكرمة صبري الذي أبعد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

المصدر: فلسطين اليوم