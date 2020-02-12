الخارجية الايرانية: ايران لن تتأخر لحظة في الدفاع عن حضورنا داخل سوريا ومصالحنا الاقليمية وسترد بشكل مدمر على اي اعتداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 20:42

الخارجية الايرانية: ايران لن تتأخر لحظة في الدفاع عن حضورنا داخل سوريا ومصالحنا الاقليمية وسترد بشكل مدمر على اي اعتداء

منذ 1 ساعة 12 February، 2020
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