الخارجية الايرانية: ايران لن تتأخر لحظة في الدفاع عن حضورنا داخل سوريا ومصالحنا الاقليمية وسترد بشكل مدمر على اي اعتداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 20:42
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الرئيسان الروسي والتركي يبحثان هاتفياً الأوضاع في سوريا ويؤكدان رغبتهما بتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بالكامل
موسكو تتهم أنقرة بعدم احترام الاتفاقيات الروسية ـ التركية في سوريا وأنها لا تفعل شيئاً من أجل "تحييد الإرهابيين" في إدلب
وزارة الدفاع الروسية: تدفق السلاح من تركيا إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع والأزمة ظهرت بسبب عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سنقوم بكل ما يتطلبه الأمر لإخراج النظام السوري الى خلف نقاط مراقبتنا بإدلب
الجيش السوري يبسط سيطرته على قرى الشيخ علي وعرادة وارناز بريف حلب الجنوبي الغربي من الإرهابيين
الجيش السوري يدخل بلدة الشيخ علي في ريف حلب الجنوبي الغربي بعد معارك مع الإرهابيين
سانا: استشهاد مدني برصاص الاحتلال الأمريكي في قرية "خربة عمو" بالقامشلي ووقوع اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال
التلفزيون السوري: أهالي بلدتي حامو والقصير ينضمون لأهالي قرية خربة عمو بريف القامشلي لمواجهة المحتل الاميركي
أنباء عن مقتل جندي أميركي في خربة عمو بريف القامشلي وانسحاب رتل أميركي من القرية بعد اشتباكات مع الاهالي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتمنع إقامة مؤتمر تضامن مع الشيخ عكرمة صبري وتنديد بصفقة القرن
رئيس الجمهورية ميشال عون: مرحلة جديدة بدأت بنيل الثقة وكل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم في محاكم مختصة بالجرائم المالية
العماد عون يرأس صباح الخميس اجتماعا ماليا في بعبدا بحضور الرئيسين بري ودياب لاتخاذ القرار المناسب باستحقاق اليوروبوند
وكالة رويترز: لبنان طلب رسميا الدعم الفني من صندوق النقد الدولي
رئيس الحكومة حسان دياب عقب لقائه المفتي عبد اللطيف دريان: ضرورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة في لبنان
المفتي دريان: الحكومة أخذت الثقة والرئيس دياب هو رئيس حكومة كل لبنان ونتمنى له التوفيق
سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف بعد لقائه وزير المال غازي وزني: مستعدون لتفعيل برامج الدعم لمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا
استشهاد المؤهل زياد العطار متاثراً بجروح أصيب بها في حادثة مخفر الأوزاعي والتي أدت الى استشهاد النقيب جلال شريف
الوكالة الوطنية: مجهولون ألقوا قنبلة يدوية داخل مركز الشؤون الإجتماعية في سير الضنية دون أن تنفجر
مخابرات الجيش توقف في مدينة صيدا ثلاثة لبنانيين وفلسطيني واحد مشتبه بهم في افتعال اعمال شغب شهدتها بيروت يوم الثلثاء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات دهم في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات وإجراءات مشددة برام الله
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لدونالد ترامب: حان وقت التخلي عن أوهامك لأن الشعب الايراني متحد للدفاع عن بلده
الخارجية الإيرانية: إيران ترفض البيان الفرنسي بخصوص البرنامج الفضائي الإيراني وتعتبره تدخلاً في الشؤون الإيرانية
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: إطلاق الأقمار الاصطناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي
حاتمي: القمر الاصطناعي ليس دفاعياً وهو حق إيران الطبيعي وسنكمل هذا البرنامج ولا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية
القوات العراقية المشتركة تطلق عملية أمنية لتطهير الأنبار على الحدود العراقية السورية من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي
قوات الأمن العراقية تفتح جسر السنك وسط العاصمة بغداد بعد أشهر من إغلاقه بسبب الاحتجاجات الشعبية
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا
انتخابات الحزب الديموقراطي الأميركي: بيرني ساندرز يتفوق على منافسيه في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترامب
أكثر من 1113 وفاة و44.653 مصابا حصيلة فيروس كورونا المستجد في الصين وتراجع عدد الحالات الجديدة المصابة
وزارة الصحة في اليابان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" إلى 174 حالة
شركة بوينغ لصناعة الطائرات تحذر من آثار فيروس كورونا على صناعة الطيران تحديدا والاقتصاد عموما
الشرطة الهولندية: وقوع انفجارين في مكتب شركة للبريد في أمستردام بسبب رسائل ملغومة بدون اصابات
الرئيس الأفغاني أشرف غني يعلن عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين واشنطن وطالبان لحل النزاع في بلاده
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الخارجية الايرانية: ايران لن تتأخر لحظة في الدفاع عن حضورنا داخل سوريا ومصالحنا الاقليمية وسترد بشكل مدمر على اي اعتداء
منذ 1 ساعة
12 February، 2020
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