لقاء الاحزاب اقليم الخروب: التعرض للجيش والقوى الامنية لا يمت للوطنية بصلة

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب وساحل الشوف إجتماعا استثنائيا، اصدر بعده بيانا، اشار فيه الى انه “بحث آخر التطورات، خصوصا، ما جرى يوم عقد جلسة الثقة والتي غالى فيها المتظاهرون بمواقفهم لدرجة أنهم شكلوا تهديدا للسلم الأهلي والوحدة الوطنية واصول الأداء الديمقراطي، وذلك بمحاولاتهم منع النواب والوزراء من الوصول إلى مقر مجلس النواب بالقوة”.

ودان اللقاء “التعرض للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي بأساليب لا تشبه ولا تمت للوطنية بصلة”، كما دان “الإعتداء الآثم والمرفوض على سليل البيت القومي إنتماء وشهادة ومواقف النائب سليم سعادة وتمنى له الشفاء العاجل”.

واستنكر “محاولة ضرب هيبة الدولة بإستهداف فصيلة الأوزاعي الذي أدى الى استشهاد الرائد جلال شريف وإصابة بعض العسكريين بجروح، ووضع هذه الأحداث و تداعياتها بعهدة الحكومة التي ينتظرها الكثير من العمل لتثبيت دعائم الوحدة الوطنية والنهوض الإقتصادي ولم الشمل واستعادة الثقة بين اللبنانين جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام