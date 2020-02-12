قوى الامن عممت صور 7 موقوفين فارين من نظارة فصيلة الاوزاعي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً لإشارة القضاء المختص صورا ل 7 موقوفين فارين من نظارة فصيلة الأوزاعي لقيامهم، كل على حدة، بأعمال جرمية مختلفة، بتواريخ وأماكن مختلفة:

– ع. ج. (مواليد 1996، سوري) بجرم سرقة.

– م. ع. (مواليد 1995، سوري) بجرم سرقة.

– س. س. (مواليد 1994، لبناني) بجرم مخدرات.

– ع. د. (مواليد 1990، لبناني) بجرم فرض خوّات.

– ع. ه. (مواليد 1999، لبناني) بجرم سرقة ومخدرات.

– ح. ش. (مواليد 1987، لبناني) بجرم سرقة ومخدرات.

– ع. م. (مواليد 1999، لبناني) بجرم سرقة وإشكالات.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين تعرفوا إلى أي منهم، الحضور إلى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 450897/01 للادلاء بما لديهم من معلومات، علما بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طي الكتمان وفقا للقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام