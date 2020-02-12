العدو الاسرائيلي يهدم العراقيب للمرة الـ 175 على التوالي

قامت سلطات العدو الاسرائيلي الأربعاء بهدم مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منقطة النقب بالاراضي الفلسطينية المحتلة، للمرة 175 على التوالي، وذلك بعدما هدمتها في المرة الأخيرة يوم 6 شباط/ فبراير الجاري.

وقال أحد سكان العراقيب إن “قوات الهدم والخراب اقتحمت قرية العراقيب وهدمت خيامها للمرة الـ175”.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية المتشبثين بأرضهم إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم منها، فيما يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم.

المصدر: فلسطين اليوم