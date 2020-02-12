بوينغ تحذر من آثار فيروس كورونا على قطاع الطيران

أصدرت بوينغ تحذيرا الأربعاء من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أنه سيؤثر بالتأكيد على صناعة الطيران تحديدا والاقتصاد عموما.

وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة المئات في الصين حتى أن العدوى انتقلت إلى أكثر من 24 بلدا في ما يعتبر تهديدا صحيا على الصعيد العالمي.

وعلقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى الصين حيث فرض حجر صحي على أكثر المناطق تأثرا ومنعت بلدان عدة الرحلات الاتية من الصين.

وأعلن إحسان منير نائب رئيس قسم المبيعات إلى منطقة الصين العظمى لدى بوينغ “هناك العديد من كبرى شركات الطيران التي قلصت رحلاتها من وإلى الصين وهذه خسائر”.

وأضاف “الغيت رحلات عمل وتوقفت الشحنات من وإلى البلاد”. وتابع “سيكون لذلك عواقب على الاقتصاد وعلى الأرباح وعلى الطائرات… لا شك في ذلك”.

وكان يتحدث إلى الصحافيين في سنغافورة في أكبر معرض للطيران في آسيا انسحب منه أكثر من 70 مشاركا وتراجع عدد زواره بسبب مخاوف مرتبطة بالفيروس.

وسجلت سنغافورة 47 إصابة حتى الآن ورفعت من مستوى الانذار إلى مستوى تفشي مرض السارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) في 2002 و2003.

وعلى غير العادة كان المعرض الضخم الذي يستمر لأربعة أيام، مقفرا خصوصا مع إغلاق منصات الشركات التي انسحبت منه.

واستخدم المنظمون أجهزة المسح الحراري لقياس حرارة المشاركين الذين اوصوا بتجنب المصافحة باليد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية