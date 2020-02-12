الإعلام العبري: انفجار عدد من البالونات المفخخة التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة “شعار هنيغف” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 17:14

الإعلام العبري: انفجار عدد من البالونات المفخخة التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة “شعار هنيغف”

منذ 26 mins 12 February، 2020
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