الإعلام العبري: انفجار عدد من البالونات المفخخة التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة “شعار هنيغف” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 17:14
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الأركان الروسية والسورية: عمليات الجيش السوري جاءت رداً على استفزازات المسلحين ولضمان الأمن في مناطق سيطرة الحكومة
الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدتي خان العسل وأبوشليم غرب حلب بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
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رئيس الحكومة حسان دياب عقب لقائه المفتي عبد اللطيف دريان: ضرورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة في لبنان
المفتي دريان: الحكومة أخذت الثقة والرئيس دياب هو رئيس حكومة كل لبنان ونتمنى له التوفيق
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استشهاد المؤهل زياد العطار متاثراً بجروح أصيب بها في حادثة مخفر الأوزاعي والتي أدت الى استشهاد النقيب جلال شريف
الوكالة الوطنية: مجهولون ألقوا قنبلة يدوية داخل مركز الشؤون الإجتماعية في سير الضنية دون أن تنفجر
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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لدونالد ترامب: حان وقت التخلي عن أوهامك لأن الشعب الايراني متحد للدفاع عن بلده
الخارجية الإيرانية: إيران ترفض البيان الفرنسي بخصوص البرنامج الفضائي الإيراني وتعتبره تدخلاً في الشؤون الإيرانية
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: إطلاق الأقمار الاصطناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي
حاتمي: القمر الاصطناعي ليس دفاعياً وهو حق إيران الطبيعي وسنكمل هذا البرنامج ولا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية
القوات العراقية المشتركة تطلق عملية أمنية لتطهير الأنبار على الحدود العراقية السورية من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي
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مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا
انتخابات الحزب الديموقراطي الأميركي: بيرني ساندرز يتفوق على منافسيه في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترامب
أكثر من 1113 وفاة و44.653 مصابا حصيلة فيروس كورونا المستجد في الصين وتراجع عدد الحالات الجديدة المصابة
وزارة الصحة في اليابان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" إلى 174 حالة
شركة بوينغ لصناعة الطائرات تحذر من آثار فيروس كورونا على على صناعة الطيران تحديدا والاقتصاد عموما
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الرئيس الأفغاني أشرف غني يعلن عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين واشنطن وطالبان لحل النزاع في بلاده
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الإعلام العبري: انفجار عدد من البالونات المفخخة التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة “شعار هنيغف”
منذ 26 mins
12 February، 2020
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