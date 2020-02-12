حملة توقيع على وثيقة رفض “صفقة القرن” في نابلس

شارك مئات المواطنين الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء في حملة تواقيع على وثيقة “رفض صفقة القرن”، دعا إليها الحراك الشبابي في محافظة نابلس.

وأوضح “أحد القائمين على الحملة” مازن دنبك أن “الحملة هي الفعالية الثانية ضمن نشاط الحراك الشبابي في محافظة نابلس، حيث وزع الحراك الأسبوع الماضي خارطة فلسطين التاريخية على المواطنين والمركبات، كرد على صفقة ترامب– نتنياهو، اللذين رسما خارطة فلسطين على شكل كانتونات”.

وأضاف دنبك “فلسطين من نهرها لبحرها، من رأس الناقورة حتى أم الرشراش، واليوم أطلقنا حملة التوقيع على وثيقة رفض صفقة القرن منذ الساعة العاشرة صباحا وستستمر حتى الخامسة مساء في ميدان الشهداء، وستستمر يومي الخميس والسبت”.

وأشار دنبك إلى أن “مئات المواطنين وقعوا على الوثيقة منذ ساعات الصباح من جميع شرائح المجتمع والفصائل والفعاليات في المدينة، للتأكيد على رفض صفقة القرن وعلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرة التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية”، واكد أنه “سيتم إرسال الوثيقة بعد انتهاء التواقيع إلى القيادة الفلسطينية، للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للصفقة”.

المصدر: شهاب