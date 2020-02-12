قوى الامن نعت المؤهل الشهيد زياد العطار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المؤهل الشهيد زياد العطار الذي تعرض لاعتداء مسلح اثناء قيامه بواجبه في فصيلة الاوزاعي وقضى شهيدا بتاريخ اليوم 12/02/2020 متأثرا بجروحه نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني). التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

في ما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

– الرتبة والاسم والشهرة:المؤهل الشهيد زياد العطار.

– اسم الاب: أحمد العطار.

– اسم الوالدة: شهدية المقداد.

– تاريخ الولادة ومكانها: 10/11/1970 شعت-البقاع

– الوضع العائلي: متأهل، ولديه ثلاثة أولاد (محمد الجواد 19 سنة، فاطمة 14سنة، وأم البنين 10 سنوات)

– دخل السلك بتاريخ 16/11/1992 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون أول.

– رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد.

خدم في عدة مراكز هي: فوج السيار المركزي-قيادة منطقة الشمال-سجن رومية-قيادة الدرك (فرع العديد) -مفرزة سير بعلبك-مخفر اللبوة-مخفر ضهر البيدر-مخفر شتورة-مفرزة سير بعلبك-مخفر الهرمل-فصيلة بئر حسن-مفرزة طوارئ صيدا-مفرزة طوارئ صور-مفرزة طوارئ بعبدا-مخفر قصر عدل بعبدا-غرفة عمليات سرية الضاحية-فصيلة الاوزاعي.

المكافآت والأوسمة التي نالها: حائز على المدالية التذكارية لمؤتمرات 2002.

منح بعد الاستشهاد: وسام الحرب-وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-الميدالية العسكرية-ميدالية الامن الداخلي وميدالية الجدارة.

منح التنويهات التالية:

– تهنئة خطية عدد2 من وزير الداخلية.

– تهنئة خطية من قائد الجيش.

– تنويه من المدير العام لقوى الأمن الداخلي عدد 5.

– تهنئة خطية من المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام