روسيا ترصد 22 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 5 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 22 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 5 خروقات. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 22 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: اللاذقية (9) وإدلب (8) وحماه (2) وحلب (3)، بينما رصد الجانب التركي 5 خروقات، وذلك في محافظتي إدلب (3) وحلب (2).

تجدر الإشارة إلى أن أنه قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ 4 عمليات إنسانية حيث تم من خلالها:

إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي بلدة نامر بريف درعا.

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى سكان قرية الدلاوية بريف الحسكة.

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الرقة.

– إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.825 طن إلى أهالي مدينة طيبة الإمام بريف حماه.

هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2367 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3961.783 طن.

المصدر: سبوتنيك