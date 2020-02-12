هنية يهنئ الامام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية برقية تهنئة الى الامام السيد علي الخامنئي بمنابسة حلول الذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية. وذكر المركز الفلسطيني للاعلام أن اسماعيل هنية اعرب في هذه البرقية عن أخلص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، قائلاً “نحن في حركة حماس مع الشعب الفلسطيني، نعرب عن سرورنا وفرحنا للشعب الايراني الصديق، وبهذه المناسبة المباركة وتكريما لهذا النصر العظيم، نعرب عن تقديرنا العميق لمواقفكم القيمة في دعم فلسطين وقضيتها العادلة وتضامن الشعب الإيراني مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودعم مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ودعم المقاومة الفلسطينية البطلة في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني، ونحن فخورون للغاية بالعلاقات الودية بين الشعبين الايراني والفلسطيني”.

وأضاف هنية “أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأعرب بالنيابة عن إخواني في حركة حماس، عن تقديرنا لدوركم البارز ومواقفكم المبدئية في دعم فلسطين دائما، ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية، وأؤكد مرة اخرى رغبتنا في تعزيز هذه المواقف والتعاون”.

المصدر: تسنيم