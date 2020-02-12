انفجار رسالتين ملغومتين في مكتبي بريد بهولندا

قال ناطق باسم الشرطة الهولندية الأربعاء، إن الانفجار الناتج عن رسالة ملغومة في أمستردام لم يتسبب بإصابات، مشيراً لتلقي شركات البريد رسائل تهديد في السابق. وقال متحدث الشرطة الهولندية روبن سبرون، لسبوتنيك إن “الانفجار وقع في غرب أمستردام ولم يسبب إصابات، ومن المؤكد أن المتفجرات كانت في الرسالة”. وتابع، “لا تشتبه الشرطة بأحد الآن، وسنستمر بالتحقيق، لا أدري إن كان هناك تفجير ثالث سيقع”. وتابع الناطق، “كانت هناك رسائل تهديد تأتي لشركة الرسائل والخطابات الهولندية”.

في السياق، لفتت صحيفة “دلي تليغراف” الهولندية إلى وقوع انفجار ثان بمجمع للمحلات التجارية في كريكريد بإقليم ليمبورخ [جنوبي البلاد]”. وأعلنت الشرطة الهولندية في وقت سابق أن انفجارا قد وقع داخل مبنى تجاري بالعاصمة أمستردام، مرجحة أنه نتج عن رسالة ملغومة.، وأنه “لا إصابات حتى الآن”. وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 كانون الثاني/يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

المصدر: سبوتنيك