الكرملين: بوتين يبحث التسوية السورية عبر الهاتف مع نظيره التركي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 11:30

الكرملين: بوتين يبحث التسوية السورية عبر الهاتف مع نظيره التركي (سبوتنيك)

منذ 38 mins 12 February، 2020
أخبار موقع المنار

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