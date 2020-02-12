الكرملين: بوتين يبحث التسوية السورية عبر الهاتف مع نظيره التركي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 11:30
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الشرطة الهولندية: وقوع انفجارين في مكتب شركة للبريد في أمستردام بسبب رسائل ملغومة بدون اصابات
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الكرملين: بوتين يبحث التسوية السورية عبر الهاتف مع نظيره التركي (سبوتنيك)
منذ 38 mins
12 February، 2020
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