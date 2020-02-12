أردوغان: 14 جنديا قتلوا في الهجمات على قواتنا في إدلب وسنجبر القوات السورية على الانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 11:30

أردوغان: 14 جنديا قتلوا في الهجمات على قواتنا في إدلب وسنجبر القوات السورية على الانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة (سبوتنيك)

منذ 40 mins 12 February، 2020
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