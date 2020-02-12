ناطق الشرطة الهولندية لـ”سبوتنيك”: لا إصابات من انفجار أمستردام الناتج عن رسالة ملغومة ورسائل تهديد كانت تصل لشركات البريد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 11:30

ناطق الشرطة الهولندية لـ”سبوتنيك”: لا إصابات من انفجار أمستردام الناتج عن رسالة ملغومة ورسائل تهديد كانت تصل لشركات البريد

منذ 40 mins 12 February، 2020
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