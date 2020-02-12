الخارجية الروسية: مجلس الأمن الدولي لا يجري مناقشات الآن حول تمديد القرار بشأن حظر توريد الأسلحة من وإلى إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 11:30

الخارجية الروسية: مجلس الأمن الدولي لا يجري مناقشات الآن حول تمديد القرار بشأن حظر توريد الأسلحة من وإلى إيران (سبوتنيك)

منذ 43 mins 12 February، 2020
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