السفير الأندونيسي بموسكو يؤكد التزام بلاده شراء طائرات سوخوي-35 من روسيا

قال السفير الأندونيسي في روسيا محمد وحيد سوبريادي، إن “أندونيسيا تبقى على التزامها بشراء طائرات سوخوي-35 من روسيا”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الصفقة “أبرزت عدداً من التحديات، من بينها تبادل الصادرات”. ووقعت روسيا مع أندونيسيا عقداً يقضي بتسليم 11 طائرة سو-35 بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2018. وقال السفير “هذا الأمر ناقشه كذلك وزيرا الدفاع لدى البلدين، وقد صرح وزيرنا بأننا لا نزال ملتزمين بذلك”. وتابع، “لا شك أن التحدي ليس سهلاً، أولاً من الناحية التقنية، فتلك هي المرة الأولى التي نعتمد فيها ذلك المخطط بأسلوب المقايضة”، في إشارة لنظام استخدام البضائع والخدمات بشكل كلي أو جزئي بديلا للأموال عند الدفع.

وفي السياق، أضاف الوزير، “المقايضة ليست سهلة دائماً، لأنها تتعلق بوزارات مختلفة، إلا أن الصفقة جارية”. ولفت الوزير إلى طرح فكرة إرسال طائرة سو-35 كعينة لعرضها خلال احتفال يوم القوات المسلحة الوطنية الأندونيسية في تشرين الأول/أكتوبر، موضحاً أن “هذا أمر تقني بحت، وسوف تناقش الوزارتان ذلك”.

المصدر: سبوتنيك