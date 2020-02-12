غرفة التحكم المروري : سقوط 12 جريحاً في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 09:24

غرفة التحكم المروري : سقوط 12 جريحاً في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 8 mins 12 February، 2020
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