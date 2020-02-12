غرفة التحكم المروري : سقوط 12 جريحاً في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2020 - 09:24
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حكومة الرئيس حسان دياب تنال ثقة المجلس النيابي بغالبية 63 نائباً مقابل 20 حجبوا الثقة وامتناع نائب واحد
الرئيس حسان دياب: الحكومة هي حكومة اختصاصيين وهي غير مسيسة وإن كان لبعض وزرائها هوى سياسي
الرئيس دياب: هذه الحكومة محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ فالتحديات كارثية والقدرة على تجاوزها هشة
الرئيس دياب: نريد بث التفاؤل وهمنا كيف نحمي أموال الناس في المصارف وحفظ الاستقرار النقدي وضبط الأسعار وتأمين الدواء
الصليب الأحمر: نقل 39 جريحاً إلى المستشفيات ومعالجة 24 ميدانياً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في وسط بيروت
مصادر للمنار: استشهاد ضابط برتبة نقيب وإصابة عسكري ومقتل مطلق النار داخل فصيلة الأوزاعي
مفوض الحكومة بيتر جرمانوس: توقيف 14 شخصاً من الموقوفين الذين فروا من مخفر الأوزاعي والبحث جارٍ عن 18
الجيش السوري يبسط سيطرته على خان العسل غرب أوتوستراد حلب دمشق الدولي بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم إرهابي لجبهة النصرة على محور النيرب غرب سراقب في ريف إدلب
بومبيو: لقد أرسلت جيمس جيفيري إلى أنقرة لتنسيق الخطوات للرد على هجوم الجيش السوري ضد القوات التركية في سوريا
الدفاع السورية: الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري المسلح ولن تثني الجيش عن تحرير إدلب وغرب حلب
الدفاع السورية: نؤكد استمرار قواتنا بتنفيذ مهامها الدستورية والوطنية واستعدادها للرد على اعتداءات المحتل التركي
مسيرات مليونية في طهران ومختلف المدن الإيرانية إحياء للذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نرفض التدخل الفرنسي في البرنامج الفضائي الخاص بالجمهورية الإسلامية
رئيس هيئة الحشد الشعبي: الجيوش الإلكترونية وتطاول البعض لن يغير من مكانة الحشد الشعبي في قلوب العراقيين
فالح الفياض: الشهيد سليماني تواجد في أي مكان فيه مظلوم يحتاج إلى العون والشهيد المهندس جسد دور الأبوة للحشد الشعبي
الشيخ نعيم قاسم: شعوب منطقتنا حددت خيارها بشكل واضح وهو مع المقاومة لتحرير فلسطين من البحر الى النهر
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة بالضفة الغربية المحتلة
محمود عباس: أدعو الرباعية الدولية ومجلس الأمن إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأولها القرار2324
مصادر يمنية: إفشال محاولة زحف لقوى العدوان على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة كلابة في تعز
مصادر يمنية: الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس من دون طيار في الملاحيظ قبالة جيزان
منظمة الصحة العالمية: إذا تحول فيروس كورونا إلى وباء فإن عواقبه على العالم ستكون أشد من الإرهاب
الرئيس الفنزويلي: كراكاس ستلاحق واشنطن أمام محكمة العدل الدولية بعد فرضها عقوبات على شركة طيران فنزويلية خاصة
مصرع 15 شخصاً على الأقل وإنقاذ 70 من الروهينغا نتيجة غرق سفينة تقل لاجئين قبالة سواحل بنغلادش
الرئيس الفلبيني يوعز إلى حكومته إبلاغ واشنطن بالانسحاب من معاهدة "اتفاقية القوات الزائرة" بعد 6 أشهر
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
غرفة التحكم المروري : سقوط 12 جريحاً في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 8 mins
12 February، 2020
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