قائد الجيش التايلاندي يكشف عن “ظلم” تعرض له مرتكب مجزرة المركز التجاري

كشف قائد الجيش التايلاندي، اللواء أبيرات كونغسومبونغ، عن أن الجندي الذي قتل 30 شخصا في حادث إطلاق النار الأخيرة “لم يعامل بإنصاف” في صفقة بيع قطعة أرض كان قائده أحد أطرافها.

وقال اللواء، اليوم الثلاثاء، إن “مرتكب الجريمة لم يعامل بعدل من قبل رئيسه وقريبة الأخير”، مضيفا أنهم “شاركوا جميعا في شراء قطعة أرض، غير أن الصفقة سارت بشكل خاطئ. وسوف نستمر في تحقيقاتنا حول أشخاص آخرين شاركوا في الصفقة”.

يذكر أن الجندي القاتل، جاكرابانت توما، قتل في البداية ضابطا وحماته، قبل أن يسرق أسلحة وسيارة ويتوجه إلى مركز التسوق التجاري ويشتبك هناك مع قوات الأمن التي حاصرته، لتبلغ حصيلة المجزرة التي ارتكبها 30 قتيلا و58 مصابا، هم 3 شرطيين و3 عسكريين و23 مدنيا ومطلق النار نفسه.

ونشر مطلق النار عدة صور وفيديوهات مباشرة على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم في المركز التجاري.

المصدر: وكالات