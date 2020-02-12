إيران تؤكد رفضها لبيان فرنسي دان إطلاقها قمرا صناعيا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده ترفض البيان الفرنسي بخصوص البرنامج الفضائي الإيراني، وتعتبره “تدخلا في الشؤون الإيرانية”.

وأكد موسوي أن “البرنامج الفضائي حق بديهي لإيران لأجل تنمية العلوم التقنية”، مضيفا أنه “لا علاقة للبرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني بالقرار الدولي 2231، لأن الصواريخ الإيرانية غير مصممة لحمل الأسلحة النووية”.

يأتي ذلك بعد أن دانت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إطلاق إيران لصاروخ حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ باليستية.

وجاء في بيان الوزارة أن “فرنسا تدين هذه العملية التي استخدمت فيها تكنولوجيات تطبق في صواريخ باليستية، بما فيها العابرة للقارات”.

المصدر: وكالات