الناتو: عمل بعثتنا في العراق لا يزال معلقا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن عمل بعثة الحلف في العراق لا يزال معلقا منذ مطلع شهر يناير الماضي.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء دفاع الناتو، إلى تواصل المشاورات مع الحكومة العراقية، لاستئناف برنامج التدريب العسكري.

وأضاف ستولتنبرغ، أن التحالف الدولي والناتو علقا برنامج التدريب العسكري في العراق “لأسباب أمنية، لكن أعمالهما ستستأنف في أقرب وقت ممكن”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف يتواصل باستمرار مع الحكومة العراقية، مضيفا: “نعمل معها عن كثب، لأننا سنبقى فقط، إن دعانا الجانب العراقي لذلك، فنحن نحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، وخبراؤنا موجودون هناك بناء على دعوة من الحكومة”.

المصدر: وكالات