المندوبة الأمريكية: خطة ترامب واقعية وقابلة للنقاش

صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بأن “خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط واقعية، وقابلة للنقاش”.

وأشارت كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى أن لدى الأمم المتحدة “تاريخا من الفشل في ما يخص السلام في الشرق الأوسط”، وأنه “من الحماقة” البقاء في الطريق ذاته.

وتابعت قائلة إنه “لهذا السبب بالذات تقدم ترامب برؤيته الجديدة للسلام”.

وأضافت أن الولايات المتحدة على قناعة بأن خطة ترامب واقعية، مشيرة إلى أنها “ليست منقوشة على حجر”، وأنها تمثل المقترح الأولي وبداية للنقاش، وليس نهايته.

وأعربت المندوبة الأمريكية عن أملها بأن يرى الفلسطينيون فرصة في هذه الخطة، داعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدخول في مفاوضات مع الإسرائيليين.

المصدر: وكالات